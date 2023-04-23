«Никогда не знала такой большой любви». Легендарная гимнастка вышла замуж — роскошные фото со свадьбы 23 апреля, 11:08 Симона и Джонатан (Фото:instagram.com/simonebiles)

Симона Байлз поделилась в социальных сетях фотографиями с церемонии бракосочетания.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз вышла замуж. Избранником титулованной спортсменки стал игрок в американский футбол Джонатан Оуэнс, с которым она обручилась в феврале 2022 года.

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Симона впервые познакомилась с Джонатаном в 2019 году во время одной из его игр. Потом пара начала встречаться и все закончилось свадьбой.

«Теперь официально Оуэнс. Никогда не знала такой большой любви», — написала в Instagram Симона.

Фото: instagram.com/simonebiles

Фото: instagram.com/simonebiles

Фото: instagram.com/simonebiles

Фото: instagram.com/simonebiles

Фото: instagram.com/simonebiles

Фото: instagram.com/simonebiles

Фото: instagram.com/simonebiles

26-летняя Симона Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка 2016 года, 19-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории чемпионата мира), в том числе 5-кратная в абсолютном первенстве (2013, 2014, 2015, 2018, 2019). По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (32) занимает первое место в истории спортивной гимнастики, деля его с украинкой Ларисой Латыниной.

27-летний Джонатан Оуэнс выступает за клуб Хьюстон Техас в Национальной футбольной лиге.

Ранее мы писали, что украинcкий гимнаст впервые в карьере стал чемпионом Европы.