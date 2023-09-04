«Твердо стоим на своей позиции». Скандинавские страны выступили против допуска российский и белорусских спортсменов к международным соревнованиям 4 сентября, 19:11 Олимпиада 2024 года должна пройти в Париже (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Олимпийский и Паралимпийский комитеты Северных стран и национальные спортивные федерации Северного региона встретились в городе Нуук, что в Гренландии.

На встрече страны Скандинавии обсудили вопрос возвращения представителей России и Беларуси к соревнованиям под нейтральным флагом. В ходе обсуждения принято решение, которое было объявлено на их последней встрече в феврале: не допустить спортсменов из этих двух стран к участию в международных соревнованиях.

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«Ситуация с войной в Украине не изменилась.

Поэтому мы твердо стоим на своей позиции — не открывать для российских и белорусских спортсменов и чиновников путь к участию в международных спортивных соревнованиях.

Сейчас не лучшее время для того, чтобы рассматривать вопрос об их возвращении, это наша позиция.

Мы, Олимпийские и Паралимпийские комитеты и спортивные конфедерации Северных стран, пользуемся этой возможностью, чтобы еще раз подтвердить нашу непоколебимую поддержку украинского народа и требование мира.

Олимпийские и Паралимпийские комитеты и конфедерации спорта Северных стран будут работать вместе и в тесном диалоге с соответствующими заинтересованными сторонами, продолжать оценивать и внимательно следить за ситуацией", — говорится в заявлении, сообщает DIF.dk.

Отметим, что это обращение было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК), Европейские олимпийские комитеты (ЕОК), Ассоциацию олимпийских комитетов (АНОК), Международный паралимпийский комитет (МПК) и Европейские паралимпийские комитеты (ЕПК).

Стоит отметить, что МОК еще не определился с тем, хочет ли он видеть спортсменов из России и Беларуси на Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году.

Ранее сообщалось, что МОК не допустил представителей России и Беларуси к Азиатским играм-2023 по техническим причинам.