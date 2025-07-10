Умер выдающийся легкоатлет, который вошел в историю Украины

10 июля, 23:51
Умер Александр Лисиченок (Фото: ФЛАУ)

Умер Александр Лисиченок (Фото: ФЛАУ)

В четверг, 10 июля, на 68-м году жизни скончался выдающийся украинский легкоатлет Александр Лисиченок.

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

О причинах смерти не сообщается.

В 1976 году Лисиченок на соревнованиях в Кишиневе прыгнул в тройном прыжке за 17 метров. Он стал первым в истории украинским атлетом, кому удалось сделать это.

Это достижение стало знаковым для отечественной школы этого вида легкой атлетики.

Ранее сообщалось, что умер легендарный бомбардир и тренер Карпат.

