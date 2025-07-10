Умер выдающийся легкоатлет, который вошел в историю Украины
Умер Александр Лисиченок (Фото: ФЛАУ)
В четверг, 10 июля, на 68-м году жизни скончался выдающийся украинский легкоатлет Александр Лисиченок.
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
О причинах смерти не сообщается.
В 1976 году Лисиченок на соревнованиях в Кишиневе прыгнул в тройном прыжке за 17 метров. Он стал первым в истории украинским атлетом, кому удалось сделать это.
Это достижение стало знаковым для отечественной школы этого вида легкой атлетики.
Ранее сообщалось, что умер легендарный бомбардир и тренер Карпат.