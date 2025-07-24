Умер олимпийский чемпион по легкой атлетике, который выигрывал золото Игр-1980

В четверг, 24 июля, на 71-м году жизни скончался украинский легкоатлет Виктор Бураков.

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Бураков тренировался в спортивном клубе Буревестник в Киеве. Он принимал участие в Олимпиаде-1980 в составе сборной Советского Союза в эстафете 4×400 метров и беге на 400 метров. Бураков помог эстафетной команде занять первое место в полуфинале соревнований, однако в финале участия не принимал, ведь получил травму. Команде же удалось выиграть золото.

После ухода из спорта работал директором спортивной школы и был тренером по легкой атлетике.

Бураков был заслуженным мастером спорта Советского Союза.

Ранее сообщалось, что в 50 лет умер украинский участник Олимпиады-2000 Геннадий Горбенко.