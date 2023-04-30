Грубое нарушение рекомендаций МОК. Россия заявила офицеров армии на чемпионат мира по дзюдо

30 апреля, 10:49
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Нияз Ильясов (слева) в военной форме (Фото:ЦСКА)

Нияз Ильясов (слева) в военной форме (Фото:ЦСКА)

На официальном сайте Международной федерации дзюдо появилась заявка России на чемпионат мира, который пройдет с 7 по 14 мая.

Российская команда называется «Индивидуальные нейтральные атлеты». В нее вошли около 20 спортсменов.

Но что парадоксально, в составе сборной России не мало дзюдоистов имеют отношение к российской армии. К примеру, Нияз Ильясов — старший лейтенант ВС РФ, Тамерлан Башаев — старший сержант ВС РФ, Михаил Игольников — прапорщик ВС РФ, Александра Бабинцева — лейтенант ВС РФ, Мадина Таймазова — прапорщик ВС РФ.

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Напомним, что согласно рекомендациям Международого олимпийского комитета, к соревнованиям нельзя допускать российских спортсменов, являющихся военнослужащими. Однако, похоже, что мнение МОК не интересует Международную федерацию дзюдо.

Ранее мы писали, что Министерство спорта запрещает украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне. Пока официальной реакции Федерации дзюдо Украины не было.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Дзюдо

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