Кабаева, Валуев и другие. В Украине появился список спортсменов, которые поддерживают войну
Путин и Кабаева (Фото:ibtimes.com)
Министерство молодежи и спорта опубликовало перечень российских и белорусских спортсменов, которые поддерживают войну в Украине.
В него вошли 23 атлета в 18 видах спорта. В частности, в списке такие знаменитые спортсмены, как Алина Кабаева, Николай Валуев, Евгений Плющенко, Роман Широков. Есть здесь и Сергей Карякин, который родился в Крыму, выигрывал шахматную Олимпиаду со сборной Украины, а потом сменил гражданство.
Полный список врагов Украины
Футбол: Роман Широков, Владимир Базаров.
Спортивная гимнастика: Иван Куляк.
ММА: Александр Шлеменко.
Баскетбол: Максим Рыженков.
Самбо: Юрий Рыбак.
Дзюдо: Руслан Шарапов.
Шахматы: Сергей Карякин, Сергей Шипов.
Фигурное катание: Евгений Плющенко.
Плавание: Евгений Рылов.
Современное пятиборье: Михаил Прокопенко.
Художественная гимнастика: Алина Кабаева.
Гандбол: Владимир Коноплев.
Лыжные гонки: Александр Легков, Александр Большунов, Егор Сорин, Александр Дорохович.
Бокс: Николай Валуев.
Велоспорт: Наталия Цилинская.
Хоккей: Дмитрий Басков.
Легкая атлетика: Юрий Мойсевич.
Пляжный волейбол: Михаил Ботников.
Ранее украинским спортсменам запретили выступать на одних соревнованиях с россиянами и белоруссами.