Кабаева, Валуев и другие. В Украине появился список спортсменов, которые поддерживают войну 17 апреля, 17:58 Путин и Кабаева (Фото:ibtimes.com)

Министерство молодежи и спорта опубликовало перечень российских и белорусских спортсменов, которые поддерживают войну в Украине.

В него вошли 23 атлета в 18 видах спорта. В частности, в списке такие знаменитые спортсмены, как Алина Кабаева, Николай Валуев, Евгений Плющенко, Роман Широков. Есть здесь и Сергей Карякин, который родился в Крыму, выигрывал шахматную Олимпиаду со сборной Украины, а потом сменил гражданство.

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Полный список врагов Украины

Футбол: Роман Широков, Владимир Базаров.

Спортивная гимнастика: Иван Куляк.

ММА: Александр Шлеменко.

Баскетбол: Максим Рыженков.

Самбо: Юрий Рыбак.

Дзюдо: Руслан Шарапов.

Шахматы: Сергей Карякин, Сергей Шипов.

Фигурное катание: Евгений Плющенко.

Плавание: Евгений Рылов.

Современное пятиборье: Михаил Прокопенко.

Художественная гимнастика: Алина Кабаева.

Гандбол: Владимир Коноплев.

Лыжные гонки: Александр Легков, Александр Большунов, Егор Сорин, Александр Дорохович.

Бокс: Николай Валуев.

Велоспорт: Наталия Цилинская.

Хоккей: Дмитрий Басков.

Легкая атлетика: Юрий Мойсевич.

Пляжный волейбол: Михаил Ботников.

Ранее украинским спортсменам запретили выступать на одних соревнованиях с россиянами и белоруссами.