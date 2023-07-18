Предатели из Крыма. Как украинские спортсмены меняли флаг и записывались в PutinTeam 18 июля, 12:05 Артур Айвазян стал олимпийским чемпионом 2008 года в стрельбе (Фото:shooting.com.ua)

Удар по Крымскому мосту вызвал панику на оккупированном полуострове. А представьте, что будет когда туда войдут украинские войска. Будет интересно посмотреть на реакцию бывших звезд нашего спорта, которые после аннексии Крыма сменили гражданство.



Тех, кто приносил славу Украине, а потом стал работать на оккупантов, к сожалению, много. Но мы напомним лишь знаковые имена.

Артур Айвазян родился в Ереване, но с 1997 года проживал в Симферополе. В составе сборной Украины стал олимпийским чемпионом 2008 года в стрельбе.

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После оккупации Крыма Айвазян принял решение выступать за сборную России. Но никаких достижений там не добился. После того, как МОК призвал допустить россиян на Олимпиаду-2024 в качестве нейтральных атлетов, Айвазян заявил, что России нужно организовать альтернативные Игры.

Артур Айвазян / Фото: Facebook

Алексей Сокирский до аннексии полуострова проживал в крымских Саках. Был бронзовым призером Универсиады, занял четвертое место на Олимпиаде-2012 в метании молота. Мог и дальше ездить на Олимпийские игры, но выбрал страну-изгой и никаких весомых достижений в своей карьере под российским флагом не добился.

Вера Ребрик из Ялты, в составе Украины выступала на Олимпиаде-2008 в метании копья, а также побеждала на чемпионате Европы 2012 года.

После аннексии Крыма сменила паспорт и трижды становилась чемпионкой России — в 2015, 2016 и 2020 годах.

Вера Ребрик / Фото: ua-01.com

Максим Оберемко и Светлана Масливец — супружеская пара долго проживала в Крыму, они были звездами украинского парусного спорта. Но после 2014 года стали выступать за Россию. Особых достижений не добились и перешли на тренерскую работу.

Оберемко и Масливец / Фото: Коллаж

Артем Иванов жил в Крыму, завоевывал медали на чемпионатах мира и Европы по тяжелой атлетике в составе сборной Украины. А вот в сборной России он был никому не нужен. После смены гражданства пришлось завершать карьеру. Была информация, что он преподает физкультуру в одном из институтов Симферополя.

Денис Голайдо начинал карьеру футболиста в Симферополе. С Таврией выиграл Кубок Украины, сыграл пять матчей за сборную Украины. Но потом радостно встретил оккупантов, работал в Федерации футбола Крыма. В ходе российских президентских выборов 2018 года вошел в состав движения PutinTeam, выступавшего в поддержку Владимира Путина.

Людмила Блонская родилась в Симферополе, становилась чемпионкой мира-2006 в многоборье, выиграла серебряную медаль на Олимпиаде-2008, которую у нее забрали из-за допинга. По сообщениям крымских СМИ, Блонская вошла в состав движения PutinTeam. В настоящее время работает на кафедре спорта и физического воспитания Таврической академии.

Людмила Блонская / Фото: REUTERS/Brian Snyde

Сергей Доценко также из Симферополя. На Олимпиаде-2000 он выиграл серебряную медаль в боксе. После оккупации Крыма принял российское гражданство. Является вице-президентом Федерации бокса Крыма. В 2018 году вступил в общественное движение PutinTeam.

Сергей Леженцев играл за симферопольскую Таврию еще в чемпионате СССР, потом дважды становился чемпионом Украины в составе киевского Динамо. Провел семь матчей за национальную сборную Украины. После 2014 года решил работать на оккупационные власти. В 2018 году вступил в общественное движение PutinTeam.

Состав Динамо Киев сезон-1994/95. Сергей Леженцев — по центру в верхнем ряду / Фото: Динамо