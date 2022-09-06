«Я не мог не смеяться». Легендарный американский экс-пловец рассказал, как обманул конкурентов из России 6 сентября, 17:52 На Олимпиаде в Мюнхене Спитц завоевал семь золотых медалей (Фото:markspitzusa.com)

Легендарный американский экс-пловец Марк Спитц рассказал, как он обманом заставил отрастить усы конкурентов из России.



Слова девятикратного олимпийского чемпиона приводит The Times.

Так, Марк рассказал, что во время одной из тренировок перед Олимпиадой-1972 в Мюнхене он плавал вместе со спортсменами из СССР.

Видео дня

Читайте также: Украинский пловец выиграл золото на чемпионате Европы

«Когда я вышел из бассейна, российский тренер спросил, не тормозят ли меня усы. Я сказал: «Нет, они отталкивают воду от моего рта, поэтому я побил мировой рекорд несколько недель назад. Я не буду сбривать их».

В следующем году я не мог не смеяться, когда увидел, что у всех русских пловцов-мужчин были усы", — сказал Марк.

На Олимпиаде в Мюнхене Спитц завоевал семь золотых медалей. Каждая из них была выиграна с мировым рекордом.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) на фоне вторжения России в Украину отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.