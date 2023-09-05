Федерация разрешила спортсменам из РФ и Беларуси соревноваться в водных видах спорта 5 сентября, 04:00 Cпортсмены будут допускаться к соревнованиям в таких видах спорта, где результат определяется индивидуальным выступлением (Фото:pexels.com@jim-de-ramos-395808/)

Международная федерация водных видов спорта разрешила российским и белорусским спортсменам принимать участие в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации водных видов спорта.



Там заявили, что решение было принято единогласно: спортсмены будут допускаться к соревнованиям в таких видах спорта, где результат определяется индивидуальным выступлением. Также разрешено выступать только по одному спортсмену из РФ и Белоруссии по каждой дисциплине.

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«Были проведены опросы среди респондентов, представлявших международные спортсмены юниоры, элиту и мастера спорта. Результаты свидетельствуют о значительной поддержке ключевых установленных критериев, включая отсутствие активной поддержки вторжения России в Украину и отсутствие национальных флагов и гимнов», — говорится в сообщении.