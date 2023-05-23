Преданные герои Украины: Названо число спортсменов, которые погибли на войне с Россией

23 мая, 17:08
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Ангелы спорта (Фото:Київська міська рада)

Ангелы спорта (Фото:Київська міська рада)

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт рассказал, сколько украинских спортсменов погибло в войне с Россией.

Функционер опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором отметил борьбу украинского народа за свое право на существование.

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«Герои среди нас. И каждый из нас — герой. Потому что вместе стоим за независимость и свободу, победу и мир, успешное будущее и развитие нашей Украины.

Видео дня

История украинского народа выстрадана и окроплена кровью смелых, непокоренных и преданных героев Украины. И сегодня мы отмечаем День героев Украины.

Уважаем тех, кто боролся за волю Украины, за интересы и целостность нашего государства. Выражаем благодарность защитникам, ныне противостоящим российской агрессии и оккупации".

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Гутцайт также сообщил, что большое количество украинских спортсменов и работников погибли на войне.

«Светлая память и ангелам спорта. 293 спортсмена, тренера и работники физической культуры погибли на этой войне.

С верой в победу и наших защитников ждем возвращения почти трех тысяч наших коллег, сейчас защищающих интересы государства в составе ВСУ и Нацгвардии. Искренне радуемся каждому, кто вернулся из плена.

Желаю всем непоколебимой веры и несокрушимости духа. Вместе мы сильны. Итого к победе. Слава Украине. Героям слава", — написал Гутцайт.

https://www.facebook.com/vgytzait/posts/pfbid02JVHBkde5PA5xjNP5jxjah2QCK2NVmGjJoEfp1oUmSW8mhEAYybhgqjxJ67RYsVWLl&show_text=true&width=500

Ранее сообщалось, что сборную Украины по тяжелой атлетике могут не пустить на Олимпиаду-2024.

Напомним, олимпийская чемпионка придумала, что делать украинцам на соревнованиях с россиянами.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Война в Украине Вадим Гутцайт

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