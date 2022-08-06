За более чем 250 тысяч долларов. Легенда украинского баскетбола продал перстни чемпиона НБА для помощи пострадавшим от войны детям 6 августа, 18:53 Станислав Медведенко становился чемпионом НБА в 2001 и 2003 годах (Фото:Станислав Медведенко via Instagram)

Украинский экс-баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Станислав Медведенко продал на благотворительном аукционе два своих чемпионских перстни НБА.

Каждый перстень удалось продать за 126 767 долларов, так что вырученная сумма составила 253 534 доллара, сообщает SCP Auction.

Вырученные средства пойдут на реабилитацию пострадавших от российского вторжения детей, а также восстановление спортивной инфраструктуры в разрушенных школах Украины.



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Фото: SCP Auction

Медведенко становился чемпионом НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс в 2001 и 2003 годах.

Украинец также выступал за Атланту Хокс, а всего провел в НБА семь сезонов и сыграл 263 игры.



Ранее сообщалось, что легендарный немецкий велогонщик Ян Ульрих продал свой велосипед по чемпионской гонке Тур де Франс в 1997 году, чтобы помочь украинским детям.

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