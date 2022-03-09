От авиаударов в Сумах погиб чемпион Украины по самбо и его семья 9 марта, 14:50 Цей матеріал також доступний українською Артем Прийменко (Фото:Евгений Леоненко via Instagram)

От авиаударов российскими оккупантами по Сумам погиб чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и его семья.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил тренер из Сум Евгений Леоненко.

«Во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения в Сумах по улице Роменской погиб Прийменко Артем, 2006 г. р. — неоднократный чемпион Украины по борьбе самбо.

Вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл", — написал Леоненко.

Прийменко — неоднократный победитель чемпионатов Украины по борьбе самбо, чемпион Открытого всеукраинского турнира Детский фестиваль самбо.

Ранее сообщалось, что во время обстрелов российскими оккупантами Чернигова погиб украинский кикбоксер Евгений Звонюк.



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