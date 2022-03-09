От авиаударов в Сумах погиб чемпион Украины по самбо и его семья

9 марта, 14:50
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Артем Прийменко (Фото:Евгений Леоненко via Instagram)

Артем Прийменко (Фото:Евгений Леоненко via Instagram)

От авиаударов российскими оккупантами по Сумам погиб чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и его семья.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил тренер из Сум Евгений Леоненко.

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«Во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения в Сумах по улице Роменской погиб Прийменко Артем, 2006 г. р. — неоднократный чемпион Украины по борьбе самбо.

Вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл", — написал Леоненко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1215509755921561&id=100023876442937&show_text=true&width=500

Прийменко — неоднократный победитель чемпионатов Украины по борьбе самбо, чемпион Открытого всеукраинского турнира Детский фестиваль самбо.

Ранее сообщалось, что во время обстрелов российскими оккупантами Чернигова погиб украинский кикбоксер Евгений Звонюк.

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Теги:   Сумы Самбо Война в Украине

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