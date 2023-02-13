В драматичном матче определился победитель Супербоула-2023 — видео
Канзас выиграл титул третий раз в истории (Фото:Bill Streicher-USA TODAY Sports)
Канзас-Сити Чифс обыграл Филадельфию Иглз со счетом 38:35 и стал победителем Супербоула-2023 — финального матча сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ).
Поединок прошел в Глендейле (штат Аризона).
Филадельфия выиграла первую половину 24:14, но во второй части матча Канзас сумел переломить ход игры и вышел вперед — 35:27.
После этого Филадельфии удалось снова сравнять счет, но на последней минуте матча благодаря филд-голу Харрисона Баткера Канзас вырвал победу 38:35.
Самым ценным игроком матча был признан квотербек Чифс Патрик Махоумс.
Канзас в третий раз в своей истории стал победителем Супербоула. Ранее команда завоевала титул в 1970 и 2020 годах.
Филадельфия Иглз — Канзас-Сити Чифс 35:38 (7:7, 17:7, 3:7, 8:17).
Сообщалось, что миллиардер Илон Маск смотрел Супербоул на одной трибуне с медиамагнатом Рупертом Мердоком и его дочерью.