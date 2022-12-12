«Предлагали сдаться оккупантам». Глава Национального комитета спорта инвалидов Украины рассказал о письмах от белорусских спортсменов 12 декабря, 17:27 Валерий Сушкевич (Фото:НВ)

Глава Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич рассказал о письмах от белорусских спортсменов после начала Россией войны.



Слова спортивного функционера приводит Tribuna.

«Многие белорусские спортсмены писали в мессенджерах и во время Паралимпиады в Пекине, и после нее. Они предлагали Украине сдаться российским оккупантам», — рассказал Сушкевич.

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Также глава Национального комитета спорта инвалидов привел слова одного очень известного белорусского паралимпийца, который поддержал российскую агрессию.

По словам Сушкевича, спортсмен, который передвигается на коляске, заявил, что Украине нужно познать смерть, чтобы стать умнее.

Также функционер привел другие страшные слова белорусского паралимпийца: «Украина должна искупить свою вину перед Россией кровью».

Сообщалось, что глава Национального олимпийского комитета (НОК) США Сьюзан Лайонс оскандалилась заявлением о необходимости допуска российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.