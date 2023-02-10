Украинская звезда НБА перешел в команду Майкла Джордана

10 февраля, 02:16
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Михайлюк сменил еще одну команду (Фото:Святослав Михайлюк via Instagram)

Михайлюк сменил еще одну команду (Фото:Святослав Михайлюк via Instagram)

Украинец Святослав Михайлюк покинул Нью-Йорк Никс и стал игроком команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шарлотт.

Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, защитник перешел в команду, которая принадлежит легенде баскетбола Майклу Джордану, в рамках обмена.

https://twitter.com/wojespn/status/1623738584485199875

Сделка включала сразу три коллектива НБА — Портленд, куда сперва был обменян Михайлюк, а также Филадельфию и Шарлотт.

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Другими игроками данного трейда стали защитник Матисс Тайбулл и форвард Джейлен Макдениэлс, которые перешли в Портленд и Филадельфию соответственно.

Ранее Михайлюк также поиграл в НБА за Лос-Анджелес Лейкерс, Детройт Пистонс, Оклахома-Сити Тандер и Торонто Рэпторс.

Украинский баскетболист перешел в Нью-Йорк Никс менее полугода назад — в сентябре 2022 года.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Баскетбол НБА Святослав Михайлюк

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