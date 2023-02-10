Украинская звезда НБА перешел в команду Майкла Джордана
Михайлюк сменил еще одну команду (Фото:Святослав Михайлюк via Instagram)
Украинец Святослав Михайлюк покинул Нью-Йорк Никс и стал игроком команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шарлотт.
Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, защитник перешел в команду, которая принадлежит легенде баскетбола Майклу Джордану, в рамках обмена.
Сделка включала сразу три коллектива НБА — Портленд, куда сперва был обменян Михайлюк, а также Филадельфию и Шарлотт.
Другими игроками данного трейда стали защитник Матисс Тайбулл и форвард Джейлен Макдениэлс, которые перешли в Портленд и Филадельфию соответственно.
Ранее Михайлюк также поиграл в НБА за Лос-Анджелес Лейкерс, Детройт Пистонс, Оклахома-Сити Тандер и Торонто Рэпторс.
Украинский баскетболист перешел в Нью-Йорк Никс менее полугода назад — в сентябре 2022 года.