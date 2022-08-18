После гибели матери от российской ракеты. Украинская легкоатлетка обратилась к коллегам из РФ

18 августа, 13:00
Табашник родилась и живет в Харькове (Фото:Екатерина Табашник via Instagram)

Табашник родилась и живет в Харькове (Фото:Екатерина Табашник via Instagram)

Украинская легкоатлетка Екатерина Табашник после гибели своей матери от российской ракеты обратилась к титулованным коллегам из РФ Марии Ласицкене и Илье Иваняку.

На опубликованном в сторис Instagram видео с последствиями обстрела Харькова 28-летняя спортсменка отметила звездных представителей соседней страны, чтобы те отреагировали на преступления своей армии.

Видео дня

Комментариев от Ласицкене и Иваняка прогнозируемо пока не последовало.

Табашник выступает в секторе для прыжков в высоту. Она родилась и живет в Харькове.

Мама спортсменки погибла в результате ракетного удара, который РФ нанесла накануне.

Ранее украинская легкоатлетка Яна Гладийчук показала зверские преступления российской армии в Луганской области.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Российская агрессия Харьков Видео Легкая атлетика Военное вторжение Война в Украине Смерть Война России против Украины

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