«В душе — дыра, а сердце вырвали». Украинская легкоатлетка вернулась в разрушенный дом, где погибла ее мама — фото
Табашник родилась и живет в Харькове (Фото:Екатерина Табашник via Instagram)
Украинская легкоатлетка Екатерина Табашник вернулась в разрушенный дом в Харькове, где в результате ракетного удара армией РФ погибла ее мама.
28-летняя спортсменка поделилась в сторис Instagram фото, на котором она находилась среди развалин здания.
«Хотелось бы сказать, что я — дома… Но его больше нет и не будет, как и моей любимой мамы.
Эта дыра в доме теперь и в моей душе, а сердце вырвали", — написала Екатерина в комментарии к снимку.
Табашник выступает в секторе для прыжков в высоту. Она родилась и живет в Харькове.
Ранее брат Табашник рассказал, как доставал тело погибшей матери из-под завалов в Харькове.
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