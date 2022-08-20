«В душе — дыра, а сердце вырвали». Украинская легкоатлетка вернулась в разрушенный дом, где погибла ее мама — фото 20 августа, 22:25 Табашник родилась и живет в Харькове (Фото:Екатерина Табашник via Instagram)

Украинская легкоатлетка Екатерина Табашник вернулась в разрушенный дом в Харькове, где в результате ракетного удара армией РФ погибла ее мама.



28-летняя спортсменка поделилась в сторис Instagram фото, на котором она находилась среди развалин здания.

«Хотелось бы сказать, что я — дома… Но его больше нет и не будет, как и моей любимой мамы.

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Эта дыра в доме теперь и в моей душе, а сердце вырвали", — написала Екатерина в комментарии к снимку.

Фото: Екатерина Табашник via Instagram

Табашник выступает в секторе для прыжков в высоту. Она родилась и живет в Харькове.

Ранее брат Табашник рассказал, как доставал тело погибшей матери из-под завалов в Харькове.



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