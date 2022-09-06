Спустя полмесяца после гибели матери. Украинская легкоатлетка завоевала медаль на престижных соревнованиях 6 сентября, 20:56 Екатерина Табашник (Фото:Екатерина Табашник via Instagram)

Украинская легкоатлетка Екатерина Табашник спустя чуть более полумесяца после гибели своей матери от российского снаряда завоевала медаль на престижных соревнованиях Hungarian Athletics GP Series в Будапеште.

28-летняя харьковчанка стала второй в секторе для прыжков в высоту. Она показала результат 1,86 метра.

Выше украинки прыгнула лишь представительница Узбекистана Сафина Садуллаева (1,90 метра).

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По случаю успешного выступления Екатерина поделилась постом в сторис Instagram.

«Сегодня я смогла собрать себя в кучу и выйти в соревновательный сектор! Благодаря вашей поддержке я иду к новым свершениям, тем более я не имею права опускать руки ради моей мамули!» — написала Екатерина.

Фото: Екатерина Табашник via Instagram

Сообщалось, что Табашник вернулась в разрушенный дом в Харькове, где в результате ракетного удара армией РФ погибла ее мама.

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