Украина уже не первая: таблица медалей Европейских игр на 23 июня
Наши байдарочники выиграли серебряную медаль (Фото:НОК Украины)
С 21 июня по 2 июля в Польше проходят крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывают награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.
В пятницу, 23 июня, на Европейских играх украинская команда выиграла одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медаль.
Медали Украины за 23 июня
- Золото: Андрей Заплитный (каратэ).
- Серебро: Анита Серегина (каратэ), Людмила Лузан (каноэ, 200 м), Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик, Иван Семикин, Игорь Трунов (байдарка-четверка, 500 м).
- Бронза: Владислав Шепелев (легкая атлетика, тройной прыжок).
По сравнению с прошлым днем, сборная Украины потеряла лидерство в общекомандном зачете и занимает четвертое место.
Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд: