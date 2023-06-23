Украина уже не первая: таблица медалей Европейских игр на 23 июня

23 июня, 23:25
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Наши байдарочники выиграли серебряную медаль (Фото:НОК Украины)

Наши байдарочники выиграли серебряную медаль (Фото:НОК Украины)

С 21 июня по 2 июля в Польше проходят крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывают награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.

В пятницу, 23 июня, на Европейских играх украинская команда выиграла одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медаль.

Медали Украины за 23 июня

  • Золото: Андрей Заплитный (каратэ).

Видео дня

  • Серебро: Анита Серегина (каратэ), Людмила Лузан (каноэ, 200 м), Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик, Иван Семикин, Игорь Трунов (байдарка-четверка, 500 м).
  • Бронза: Владислав Шепелев (легкая атлетика, тройной прыжок).

По сравнению с прошлым днем, сборная Украины потеряла лидерство в общекомандном зачете и занимает четвертое место.

Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд:

european-games.org
Фото: european-games.org
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Европейские Игры

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