Украина уже не первая: таблица медалей Европейских игр на 23 июня 23 июня, 23:25 Наши байдарочники выиграли серебряную медаль (Фото:НОК Украины)

С 21 июня по 2 июля в Польше проходят крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывают награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.



В пятницу, 23 июня, на Европейских играх украинская команда выиграла одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медаль.

Медали Украины за 23 июня

Золото: Андрей Заплитный ( каратэ).

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Серебро: Анита Серегина ( каратэ), Людмила Лузан ( каноэ, 200 м), Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик, Иван Семикин, Игорь Трунов ( байдарка-четверка, 500 м).

Бронза: Владислав Шепелев ( легкая атлетика, тройной прыжок).

По сравнению с прошлым днем, сборная Украины потеряла лидерство в общекомандном зачете и занимает четвертое место.

Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд:

Фото: european-games.org