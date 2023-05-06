Бывшая девушка Тайгера Вудса обвиняет его в сексуальных домогательствах 6 мая, 20:10 Тайгер и Эрика (Фото:dailymail.co.uk)

Эрика Херман утверждает, что знаменитый гольфист имел с ней сексуальные отношения, когда она работала в его ресторане.



По словам адвокатов девушки, Вудс заставил Эрику подписать соглашение о неразглашении иначе угрожал ее уволить с работы.

Теперь Херман требует признать недействительным соглашение о неразглашении, поскольку было сексуальное насилие со стороны спортсмена, сообщает Daily Mail.

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Эрика также потребовала возмещения ущерба в размере 30 миллионов долларов, заявив, что Вудс выгнал ее из дома, где они вместе прожили шесть лет.

«Вудс предоставил Херман жилье за сексуальные отношения. А когда он стал недоволен их сексуальными отношениями, то обманом заставил ее покинуть дом, забрал ее наличные, домашних животных и личные вещи и попытался силой заставить ее подписать другой договор о неразглашении», — говорит адвокат девушки.

Тайгер Вудс — величайший гольфист всех времен: он установил множество рекордов и стал первым спортсменом в мире, заработавшим 1 млрд долларов.

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Напомним, Тайгер Вудс был женат на шведской модели Элин Нордегрен.

Однако вскоре выяснилось, что гольфист изменял жене. Он устраивал оргии с десятками девушек. Во многих источниках встречается число 120 — примерно столько любовниц было у гольфиста во время брака с Элин.

В итоге, Вудсу даже пришлось пройти лечение от сексоголизма. Но, похоже, он снова взялся за старое.