«Надо уметь жить». Звезда украинского карате поделилась своими самыми яркими моментами в 2022 году — видео 30 декабря, 15:02 Анжелика Терлюга (Фото:Анжелика Терлюга via Instagram)

Звезда украинского карате Анжелика Терлюга поделилась своими самыми яркими моментами в 2022 году.



Видео с памятными эпизодами последних 12 месяцев 30-летняя спортсменка опубликовала в Instagram.

Ролик был посвящен путешествиям каратистки. В начале видео было написано: «Дорогой 2022-й, спасибо за воспоминания».

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В комментарии к посту Анжелика добавила: «Конечно, я не могу быть довольной всем, что произошло с нами в этом году.

Но я решила поделиться с вами хорошими моментами! Несмотря на все трудности, надо уметь жить!".

Ранее Терлюга удивила своего мужа Владимира Зарецкого сюрпризом на его день рождения.