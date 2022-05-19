«Тупорылая! Ненавижу этих скотин». Звезда украинского карате отреагировала на бессовестную ложь спикера МИД России Захаровой — фото 19 мая, 10:04 Цей матеріал також доступний українською На Олимпиаде-2020 в Токио Терлюга завоевала серебро (Фото:НОК Украины via Twitter)

Звезда украинского карате Анжелика Терлюга отреагировала на бессовестную ложь спикера МИД России Марии Захаровой.



Серебряная призерка Олимпиады-2020 опубликовала в сторис Instagram ролик с выступлением госслужащей из РФ, в котором она рассказывает, что в Одессе ЗСУ выгоняют местных жителей из квартир и обустраивают там огневые позиции.

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Такое заявление Анжелика прокомментировала словами: «Сколько можно придумывать этот бред? Боевики ходят по квартирам… Я вам скажу больше. Одесситы сами приходят к ЗСУ, чтобы помочь выгнать вас, конченных ублюдков, с нашей земли!

Еще и не знает тупорылая, как правильно говорить «одесская». Через «е», а не «э». Ненавижу этих скотин!"

Фото: Анжелика Терлюга via Instagram

Ранее Терлюга жестко обратилась к россиянам на фоне празднования ими Дня победы.

Также Анжелика потроллила граждан РФ после введенных против их страны санкций, которые стали следствием начатой войны в Украине.

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