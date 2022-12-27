«Это же уже пятый подарок!». Звезда украинского карате удивила мужа сюрпризом на день рождения — видео 27 декабря, 14:11 Анжелика Терлюга и Владимир Зарецкий (Фото:Анжелика Терлюга via Instagram)

Звезда украинского карате Анжелика Терлюга удивила своего мужа Владимира Зарецкого сюрпризом на его день рождения.



Титулованная спортсменка показала, как начался праздничный день любимого в сторис Instagram.

В опубликованном ролике демонстрируется, что Анжелика приготовила имениннику в его 33-й день рождения сразу несколько подарков.

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Сюрприз получился неожиданным для Владимира. В один из моментов он удивленно сказал: «Это уже пятый подарок!».

Терлюга — серебряная призерка Олимпийских игр-2020 в Токио и трехкратная чемпионка Европы.

Годом ранее Анжелика поздравила мужа с днем рождения красивым фейерверком.