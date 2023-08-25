Суперспринт. Украинец завоевал бронзу на ЧМ по летнему биатлону 25 августа, 18:31 Артем Тищенко (Фото:biathlon.com.ua)

Украинец Артем Тищенко попал в тройку лучших в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону.

Спортсмен показал отличную стрельбу, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Тищенко отстал от победителя гонки Андрейса Расторгуевса (Латвия) на 13.2 секунды. Второе место занял представитель Чехии Томаш Микиска.

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Украинец не допустил ни одной ошибки в стрельбе. Он преодолел дистанцию с отставанием в 13,2 секунды от лидера.

Отметим, что для Украины это первая медаль на ЧМ-2023 среди взрослых биатлонистов.

Чемпионат мира по летнему биатлону

Брезно-Осрбли, Словакия

Суперспринт

Мужчины

1. Андрейс Расторгуевс (Латвия) — 20.07,2 (0+1+0+0)

2. Томаш Микиска (Чехия) — 4,9 (0+0+2+1)

3. Артем Тищенко (Украина) — 13,2 (0+0+0+0)

…

9. Богдан Цымбал (Украина) — 44,6 (2+0+0+1)

16. Руслан Ткаленко (Украина) — 1.11,7 (0+0+1+2)

Фото: biathlon.com.ua

Ранее сообщалось, что украинскую биатлонистку Анастасию Меркушину разочаровали ее кумиры из России и Беларуси.