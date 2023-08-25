Суперспринт. Украинец завоевал бронзу на ЧМ по летнему биатлону

25 августа, 18:31
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Артем Тищенко (Фото:biathlon.com.ua)

Артем Тищенко (Фото:biathlon.com.ua)

Украинец Артем Тищенко попал в тройку лучших в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону.

Спортсмен показал отличную стрельбу, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

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Тищенко отстал от победителя гонки Андрейса Расторгуевса (Латвия) на 13.2 секунды. Второе место занял представитель Чехии Томаш Микиска.

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Украинец не допустил ни одной ошибки в стрельбе. Он преодолел дистанцию с отставанием в 13,2 секунды от лидера.

Отметим, что для Украины это первая медаль на ЧМ-2023 среди взрослых биатлонистов.

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Чемпионат мира по летнему биатлону
Брезно-Осрбли, Словакия
Суперспринт
Мужчины

1. Андрейс Расторгуевс (Латвия) — 20.07,2 (0+1+0+0)
2. Томаш Микиска (Чехия) — 4,9 (0+0+2+1)
3. Артем Тищенко (Украина) — 13,2 (0+0+0+0)

9. Богдан Цымбал (Украина) — 44,6 (2+0+0+1)
16. Руслан Ткаленко (Украина) — 1.11,7 (0+0+1+2)

biathlon.com.ua
Фото: biathlon.com.ua

Ранее сообщалось, что украинскую биатлонистку Анастасию Меркушину разочаровали ее кумиры из России и Беларуси.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Биатлон

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