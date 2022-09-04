«Фанаты должны это знать». Бывший босс Ferrari рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера 4 сентября, 23:48 Шумахер получил тяжелую травму головы девять лет назад (Фото:Скриншот видео)

Бывший босс Ferrari Жан Тодт рассказал о состоянии здоровья семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, который получил тяжелую травму головы во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле в декабре 2013 года, ударившись о камень.

Слова известного спортивного менеджера приводит Bild.

«Я счастлив, что болельщики, и не только в Германии, так много думают о нем. Люди много спрашивают о Михаэле.

Фанаты должны знать, что он находится в лучших руках. Ведь он находится в окружении людей, которые его любят", — сказал Тодт.

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Также бывший босс Ferrari признался, что постоянно контактирует с женой Шумахера Коринной. По его словам, бывает, что он видится с ней по три раза в неделю.

Кроме того, Тодт заявил, что он сделает все, что нужно для семьи Михаэля, так как они являются друзьями.

Ранее Коринна Шумахер рассказала, что делает все возможное, чтобы мужу стало лучше.

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