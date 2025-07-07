Второй этап крупнейшей в мире веломногодневки завершился в Булонь-сюр-Мер, расположенном на севере страны, примерно в 25 милях от Кале.

В гонке Матье ван дер Поэль опередил Фаддея Погачара в спринте, что принесло голландцу желтую майку лидера. Ранее в команды Cofidis на Тур де Франс украли 11 велосипедов. Каждый стоит около 13 тысяч евро.

Во время трансляции в кадр попал один момент, который вызвал шквал критики в соцсетях. Болельщики так хотели посмотреть гонку, что выбрали себе за трибуну кладбище. Некоторые становились даже на надгробные плиты, чтобы лучше разглядеть, происходящее на трассе.

Болельщики с кладбища смотрят Тур де Франс / Фото: dailymail.co.uk

Болельщики стали на надгробные плиты / Фото: dailymail.co.uk

Daily Mail приводит из соцсетей слова критики в адрес горе-болельщиков.

« Они даже не видят, что топчут могилы. Не по ненависти, а потому, что они больше не знают, что такое уважение».

« Когда человек уже ни во что не верит, даже мертвые становятся невидимыми».

« Просто поразительный уровень глупости, это, откровенно говоря, смущает».

« Нет уважения ни к живым, ни к мертвым».

« Есть те, кто ходит отдать почести на могилы своих близких. А есть те, которые хотят быть в самом лучшем месте, чтобы несколько секунд наблюдать, как мимо проезжают ребята на велосипедах».

