«Даже мертвые становятся невидимыми». Болельщики на кладбище вызвали шквал критики во время гонки Тур де Франс — фото

7 июля, 15:48
Второй этап Тур де Франс (Фото: REUTERS/Papon Bernard)

Второй этап Тур де Франс (Фото: REUTERS/Papon Bernard)

Второй этап крупнейшей в мире веломногодневки завершился в Булонь-сюр-Мер, расположенном на севере страны, примерно в 25 милях от Кале.

В гонке Матье ван дер Поэль опередил Фаддея Погачара в спринте, что принесло голландцу желтую майку лидера. Ранее в команды Cofidis на Тур де Франс украли 11 велосипедов. Каждый стоит около 13 тысяч евро.

Во время трансляции в кадр попал один момент, который вызвал шквал критики в соцсетях. Болельщики так хотели посмотреть гонку, что выбрали себе за трибуну кладбище. Некоторые становились даже на надгробные плиты, чтобы лучше разглядеть, происходящее на трассе.

Болельщики с кладбища смотрят Тур де Франс (Фото: dailymail.co.uk)
Болельщики с кладбища смотрят Тур де Франс / Фото: dailymail.co.uk
Болельщики стали на надгробные плиты (Фото: dailymail.co.uk)
Болельщики стали на надгробные плиты / Фото: dailymail.co.uk

Daily Mail приводит из соцсетей слова критики в адрес горе-болельщиков.

  • «Они даже не видят, что топчут могилы. Не по ненависти, а потому, что они больше не знают, что такое уважение».
  • «Когда человек уже ни во что не верит, даже мертвые становятся невидимыми».
  • «Просто поразительный уровень глупости, это, откровенно говоря, смущает».
  • «Нет уважения ни к живым, ни к мертвым».
  • «Есть те, кто ходит отдать почести на могилы своих близких. А есть те, которые хотят быть в самом лучшем месте, чтобы несколько секунд наблюдать, как мимо проезжают ребята на велосипедах».

Ранее мы писали, что победитель этапа Тур де Франс умер во время благотворительной гонки.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Велоспорт Тур де Франс Кладбище Болельщики

