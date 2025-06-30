«Я купила ее за призовые». Украинскую олимпийскую призерку обокрали в Испании

Анна Ризатдинова рассказала, на что потратила премиальные за бронзовую медаль Олимпийских игр 2016 года.

В Рио-де-Жанейро гимнастка осуществила свою мечту — добыла олимпийскую награду. За бронзу она получила 55 тысяч долларов призовых.

Сразу после возвращения с Игр Анна приобрела себе сумку от Chanel. Остальные средства отложила на развитие собственной академии и написание книги. Однако во время пребывания в Испании ее жилье обокрали — преступники похитили ее дорогую покупку.

В разговоре с журналистом NV Ризатдинова также рассказала, как сейчас выглядит ее олимпийская медаль и какое значение она имеет в ее жизни.

— Расскажите, на что потратили призовые за медаль?

В Японии за призовые я купила себе сумку Chanel. Очень ее хотела, и была безгранично счастлива: думала, вот заработала и сама себе приобрела. Но впоследствии ее у меня украли. Часть призовых я также вложила в развитие академии, а еще в написание книги. Потому что книга — это на самом деле недешевое удовольствие.

— А как именно украли сумку? Вы ее где-то забыли?

Нет, я тогда жила в Испании, а с безопасностью там не все хорошо. Кто-то или проник в дом, или прокрался другим способом — точно не знаю. У меня было несколько сумок, но именно эта была особенно ценной — не только из-за стоимости, а эмоционально. Я купила ее на собственно заработанные деньги. Ее просто вынесли, залезли через окно.

— Только ее украли, или еще что-то?

Реально, только эту сумку. Было где-то три-четыре, но исчезла именно она.

— Как сейчас выглядит ваша награда? После последней Олимпиады у многих медали были в плохом состоянии.

Моя уже немного потрепанная. Она побывала во многих городах и странах, где я показывала ее детям. Конечно, вид не новый. Кажется, как-то даже бросали ее в шампанское, когда праздновали победу детей. Но дело не в блеске или внешнем виде. Для меня эта медаль — бесценна. Это не просто награда. Это вся моя юность, детство и годы упорного труда.

Отметим, что на Олимпиаде-2016 в индивидуальном многоборье выше Ризатдиновой финишировали две россиянки — Маргарита Мамун (золото) и Яна Кудрявцева (серебро).

