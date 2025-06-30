«Я купила ее за призовые». Украинскую олимпийскую призерку обокрали в Испании
Анна Ризатдинова с бронзой Рио-2016 (Фото: Reuters)
Анна Ризатдинова рассказала, на что потратила премиальные за бронзовую медаль Олимпийских игр 2016 года.
В Рио-де-Жанейро гимнастка осуществила свою мечту — добыла олимпийскую награду. За бронзу она получила 55 тысяч долларов призовых.
Сразу после возвращения с Игр Анна приобрела себе сумку от Chanel. Остальные средства отложила на развитие собственной академии и написание книги. Однако во время пребывания в Испании ее жилье обокрали — преступники похитили ее дорогую покупку.
В разговоре с журналистом NV Ризатдинова также рассказала, как сейчас выглядит ее олимпийская медаль и какое значение она имеет в ее жизни.
— Расскажите, на что потратили призовые за медаль?
В Японии за призовые я купила себе сумку Chanel. Очень ее хотела, и была безгранично счастлива: думала, вот заработала и сама себе приобрела. Но впоследствии ее у меня украли. Часть призовых я также вложила в развитие академии, а еще в написание книги. Потому что книга — это на самом деле недешевое удовольствие.
— А как именно украли сумку? Вы ее где-то забыли?
Нет, я тогда жила в Испании, а с безопасностью там не все хорошо. Кто-то или проник в дом, или прокрался другим способом — точно не знаю. У меня было несколько сумок, но именно эта была особенно ценной — не только из-за стоимости, а эмоционально. Я купила ее на собственно заработанные деньги. Ее просто вынесли, залезли через окно.
— Только ее украли, или еще что-то?
Реально, только эту сумку. Было где-то три-четыре, но исчезла именно она.
— Как сейчас выглядит ваша награда? После последней Олимпиады у многих медали были в плохом состоянии.
Моя уже немного потрепанная. Она побывала во многих городах и странах, где я показывала ее детям. Конечно, вид не новый. Кажется, как-то даже бросали ее в шампанское, когда праздновали победу детей. Но дело не в блеске или внешнем виде. Для меня эта медаль — бесценна. Это не просто награда. Это вся моя юность, детство и годы упорного труда.
Отметим, что на Олимпиаде-2016 в индивидуальном многоборье выше Ризатдиновой финишировали две россиянки — Маргарита Мамун (золото) и Яна Кудрявцева (серебро).
