У России отобрали большой спортивный турнир
Федерация ищет новое место проведения турнира (Фото:eurohandball.com)
Россию лишили права проведения женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году.
Об этом сообщает Европейская федерация гандбола (EHF).
Россия стала хозяйкой чемпионата Европы по гандболу среди женщин в ноябре 2021 года — до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Пока неизвестно, в какой стране состоится турнир.
«После заседания исполкома состоялись консультации с Федерацией гандбола России и принято решение искать альтернативное место проведения турнира», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что женская сборная Украины впервые за 14 лет вышла на чемпионат мира по гандболу.