У России отобрали большой спортивный турнир 4 июля, 15:16 Федерация ищет новое место проведения турнира (Фото:eurohandball.com)

Россию лишили права проведения женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году.

Об этом сообщает Европейская федерация гандбола (EHF).

Россия стала хозяйкой чемпионата Европы по гандболу среди женщин в ноябре 2021 года — до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Пока неизвестно, в какой стране состоится турнир.

«После заседания исполкома состоялись консультации с Федерацией гандбола России и принято решение искать альтернативное место проведения турнира», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины впервые за 14 лет вышла на чемпионат мира по гандболу.