«Каток закрывают, когда нет света»: украинский фигурист возмущен допуском россиян к международным соревнованиям

В ночь на 10 октября армия РФ атаковала Киев баллистикой и ударными БПЛА. Сообщается о падении обломков сбитых целей в нескольких районах и пожарах в многоэтажках.

Известно, что пострадали по меньшей мере 12 человек, целью атаки была критическая инфраструктура. По состоянию на утро столица осталась частично без света и воды.

На странице в Инстаграме украинский фигурист Иван Шмуратко эмоционально высказался о массированном обстреле России, упомянув о допуске представителей страны-агрессора к международным соревнованиям.

«Конечно, каток закрывают, когда нет света. Так почему же мы должны видеть людей из страны, из которой прилетели эти ракеты, к тому же из террористической страны, на международной арене?

Где здесь кто-то видит „политику“, когда речь идет о повседневной жизни во время войны?», — написал в сторис Шмуратко.

Фото: Инстаграмм

Напомним, в мае Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение по фигуристам из России, которые претендовали на поездку на Олимпийские игры-2026. В квалификацию не допустили «парников», но разрешили выступать «одиночникам».

Ранее МОК одобрил участие российских и белорусских спортсменов в зимних ОИ-2026 только как «нейтральные» атлеты. Условия остаются такими же, как и на летней Олимпиаде-2024 в Париже.