Украина разгромно проиграла чемпиону Олимпиады-2024 Франции в матче Лиги наций — видео

25 июня, 14:33
Поделиться:
Сборная Украины по волейболу проиграла Франции (Фото: FIVB)

Сборная Украины по волейболу проиграла Франции (Фото: FIVB)

Мужская сборная Украины по волейболу провела поединок против Франции в рамках пятого тура Лиги наций-2025.

Матч завершился по итогам трех сетов в пользу французской сборной, которая является действующим чемпионом Олимпийских игр-2024.

Читайте также:
Левченко с лучшим прыжком за два года выиграла серебро Континентального тура — видео

В первом сете украинские волейболисты имели преимущество в четыре очка, однако растеряли его и проиграли (23:25).

Реклама

На старте второй партии Украина также имела преимущество, но игроки допустили большое количество ошибок, что привело к поражению (21:25).

В третьем сете наши спортсмены не смогли навязать борьбу, уступив с крупным счетом (17:25).

Украина потерпела третье поражение в Лиге наций. До этого команда уступила Бразилии и Ирану.

Лига наций-2025 (мужчины), пятый тур


Украина — Франция 0:3 (23:25, 21:25, 17:25)

https://www.youtube.com/embed/ilJNlwjuChc?si=wEYu4Fi072RsrAVZ
Читайте также:
Украинский легкоатлет завоевал золото на этапе Континентального тура

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории играет в Лиге наций. После пяти матчей Украина занимает восьмое место в турнирной таблице, имея семь очков.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Следующий матч «сине-желтые» проведут завтра, 26 июня. Соперником будет Турция. Начало поединка в 18:30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что украинская олимпийская чемпионка отказалась выступать на чемпионате мира по фехтованию.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Волейбол сборная Украины по волейболу Сборная Франции

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X