Мужская сборная Украины по волейболу провела поединок против Франции в рамках пятого тура Лиги наций-2025.

Матч завершился по итогам трех сетов в пользу французской сборной, которая является действующим чемпионом Олимпийских игр-2024.

В первом сете украинские волейболисты имели преимущество в четыре очка, однако растеряли его и проиграли (23:25).

Реклама

На старте второй партии Украина также имела преимущество, но игроки допустили большое количество ошибок, что привело к поражению (21:25).

В третьем сете наши спортсмены не смогли навязать борьбу, уступив с крупным счетом (17:25).

Украина потерпела третье поражение в Лиге наций. До этого команда уступила Бразилии и Ирану.

Лига наций-2025 (мужчины), пятый тур



Украина — Франция 0:3 (23:25, 21:25, 17:25)

Читайте также: Украинский легкоатлет завоевал золото на этапе Континентального тура

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории играет в Лиге наций. После пяти матчей Украина занимает восьмое место в турнирной таблице, имея семь очков.

Фото: flashscore.ua

Следующий матч «сине-желтые» проведут завтра, 26 июня. Соперником будет Турция. Начало поединка в 18:30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что украинская олимпийская чемпионка отказалась выступать на чемпионате мира по фехтованию.