«Спали отдельно»: Харлан «разозлилась» на парня-итальянца после поражения сборной Украины 13 сентября, 18:02 Ольга Харлан с возлюбленным (Фото:instagram.com/olgakharlan)

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан вместе со своим возлюбленным смотрели поединок Украины и Италии, в котором победу добыла сборная Лучано Спаллетти (2:1).

Девушка состоит в отношениях с фехтовальщиком Луиджи Самеле. Пара решила вместе посмотреть поединок своих стран.

«Что я могу сказать. После вчерашней игры я и Джи спали в разных комнатах на разных кроватях. Это было больно.

Видео дня

Шучу, все хорошо. Все было очень по-дружески, с нашими ребятами все будет хорошо, они пройдут отбор, и все будет круто", — сказала Харлан на своей странице в Instagram.

Напомним, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Италия — Украина.



Ранее сообщалось, что легенда Динамо разнес сборную Украины за поражение от Италии.