В шаге от сенсации. Италия в драматичном матче прервала победную серию Украины в волейбольной Лиге наций — видео

17 июля, 19:47
Украина (Фото: volleyballworld.com)

Украина (Фото: volleyballworld.com)

Мужская сборная Украины по волейболу уступила Италии в 10-м туре Лиги наций.

https://www.youtube.com/watch?v=0LKzsOsuGSM&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82

Итальянцы мощно провели первый сет завершив его с разницей в 10 очков — 25:15.

Во второй партии украинцам удалось навязать борьбу, однако Италия все же сумела вырвать победу — 25:20.

В третьем сете Украина неожиданно доминировала на паркете, выиграв 25:16, а в четвертом сине-желтые шокировали фаворита, сравняв счет — 25:23.

В решающей партии Италии таки дожала Украину — 15:10.

До этого поединка Украина выиграла четыре встречи подряд — против Турции, Японии, Болгарии и Нидерландов.

Завтра, 18 августа, Украина сыграет против Сербии. Начало матча — в 17:30.

Украина — Италия 2:3 (15:25, 20:25, 25:16, 25:23, 10:15)

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Украина в невероятном матче обыграла Нидерланды и досрочно сохранила прописку в волейбольной Лиге наций.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   сборная Украины по волейболу Сборная Италии Волейбол

