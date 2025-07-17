В шаге от сенсации. Италия в драматичном матче прервала победную серию Украины в волейбольной Лиге наций — видео
Украина (Фото: volleyballworld.com)
Мужская сборная Украины по волейболу уступила Италии в 10-м туре Лиги наций.
Итальянцы мощно провели первый сет завершив его с разницей в 10 очков — 25:15.
Во второй партии украинцам удалось навязать борьбу, однако Италия все же сумела вырвать победу — 25:20.
В третьем сете Украина неожиданно доминировала на паркете, выиграв 25:16, а в четвертом сине-желтые шокировали фаворита, сравняв счет — 25:23.
В решающей партии Италии таки дожала Украину — 15:10.
До этого поединка Украина выиграла четыре встречи подряд — против Турции, Японии, Болгарии и Нидерландов.
Завтра, 18 августа, Украина сыграет против Сербии. Начало матча — в 17:30.
Украина — Италия 2:3 (15:25, 20:25, 25:16, 25:23, 10:15)
Накануне Украина в невероятном матче обыграла Нидерланды и досрочно сохранила прописку в волейбольной Лиге наций.