Украина не вышла в плей-офф волейбольной Лиги наций, уступив Канаде в последнем туре

Мужская сборная Украины по волейболу потерпела поражение от команды Канады в последнем матче основного этапа Лиги наций-2025.

Канадцы достаточно уверенно выиграли первый сет со счетом 25:21. Украина владела комфортным преимуществом большую часть второй партии, однако концовка оказалась напряженной: сине-желтые вырвали победу 27:25.

В третьем сете Канада снова сумела затянуть Украину в больше-меньше после того, как подопечные Рауля Лосано упустили преимущество 22:19. В итоге североамериканская сборная забрала третью партию — 31:29.

В четвертом сете сборная Канады довела дело до победы — 25:21.

Лига наций (мужчины), волейбол

Украина — Канада — 1:3 (21:25, 27:25, 29:31, 21:25)

Из-за этого поражения Украина потеряла шансы финишировать в топ-7 и пробиться в плей-офф Лиги наций. Сине-желтые завершат дебютный сезон в турнире в топ-10 таблицы, окончательное место определится после завершения последнего тура.

Фото: Wikipedia

В 12 матчах Лиги наций сборная Украины одержала шесть побед и потерпела шесть поражений.

