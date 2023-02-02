«Нарушение Олимпийской хартии». Глава МОК отреагировал на возможный бойкот Украиной Олимпиады-2024 в случае допуска россиян и белорусов 2 февраля, 20:58 МОК хочет видеть сильную команду от НОК Украины на Олимпиаде в Париже (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал возможный бойкот Украиной Олимпиады-2024 в случае допуска российских и белорусских атлетов.



В своем письме Национальному олимпийскому комитету (НОК) Украины, опубликованном на сайте последнего, он подчеркнул единодушную поддержку олимпийского движения украинских спортсменов.

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«Мы все хотим видеть сильную команду от НОК Украины на Олимпийских играх в Париже 2024 и на Зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине 2026 года.

Как ваши спортсмены и вы сами могли почувствовать последние 12 месяцев, эта солидарность с украинскими спортсменами и украинским олимпийским сообществом была беспрецедентной, это вклад всех заинтересованных сторон олимпийского движения. Все мы чувствуем боль и страдание украинского народа в этой жестокой войне", — говорится в письме.

Бах добавил, что все участники всех консультаций единогласно подтвердили санкции, уже действующие против государств и правительств России и Беларуси, и призвали к их усилению, что в частности, касается того факта, что ни одна национальная символика России или Беларуси не должна демонстрироваться на каком-либо спортивном мероприятии или встрече.

«Все НОКи соблюдают эти принципы, в том числе такие, как вы, чьи спортсмены пострадали от конфликтов и войн на их территории.

Несмотря на неизмеримые человеческие страдания, вызванные слишком большим количеством войн во всем мире сегодня, ни один из этих НОКов не ставит под сомнение свою приверженность олимпийским принципам и объединяющей миссии олимпийского движения.

Эти другие НОКи, пострадавшие от конфликтов и войн, никогда не подвергали сомнению участие своих спортсменов в международных спортивных соревнованиях", — утверждает Бах.

По его словам, угрозы бойкота Олимпийских игр противоречат основам олимпийского движения и принципам, которые мы отстаиваем, и в этом плане НОК Украины, заявил он, не пользуется поддержкой или солидарностью подавляющего большинства участников олимпийского движения.

«Как показала история, предыдущие бойкоты не достигали политических целей и служили только для наказания спортсменов бойкотирующих НОКов. Бойкот является нарушением Олимпийской хартии, обязывающей все НОКи „участвовать в Олимпиадах, направляя спортсменов“», — добавил Бах.

Функционер также указал на то, что МОК снова пригласил Гутцайта обсудить следующие шаги усилий солидарности с Украиной.

Ранее Бах заявил, что хочет «объединить всех спортсменов со всего мира», в том числе и российских, на следующих Олимпийских играх.