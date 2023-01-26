Министр спорта Украины и глава НОК допустил бойкот Олимпиады из-за возможного допуска россиян и белорусов 26 января, 15:23 Украина выступает против российских и белорусских спортсменах на международных соревнованиях (Фото:Вадим Гутцайт via Facebook)

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских и белорусских атлетов к соревнованиям.



На своей странице в Facebook чиновник отметил, что данное заявление фактически является описанием ситуации, которая сложилась в Олимпийском движении в связи с полномасштабной агрессией РФ с помощью Беларуси, начатой во время Олимпийского перемирия.

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«В рамках дальнейших консультаций, организованных МОК, к сожалению, вопрос допуска россиян и белорусов поднимался большинством НОКов. Украина и некоторые государства-партнеры, бравшие слово, выступили против этого до завершения агрессии рф.

Для всего украинского спортивного сообщества — это принципиальный вопрос. В этом нас поддерживает и Президент нашего государства и все общество", — подчеркнул Гутцайт.

По его словам, часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов, а их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК.

Министр назвал такую ситуацию недопустимой для Украины, а также пообещал обратиться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК.

«Наша позиция неизменна: пока в Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях… Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде», — резюмировал Гутцайт.

Ранее во время переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что спортсменам из страны-агрессора России не место на Олимпийских играх-2024 в Париже.