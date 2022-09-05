Впервые в истории. Украина обыграла Нидерланды и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по волейболу
Сборная Украины по волейболу (Фото:Скриншот видео Суспільне Спорт via YouTube)
Сборная Украины по волейболу впервые за 24 года сыграла в плей-офф чемпионата мира.
Украинцы выиграли у Нидерландов.
В ¼ финала Украина сыграет против Словении.
На групповом этапе Украина одержала две победы (над Тунисом и Пуэрто-Рико), а также проиграла Сербии. Этот результат позволил украинцам со второго места выйти в 1/8 финала мирового первенства.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.