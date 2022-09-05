Впервые в истории. Украина обыграла Нидерланды и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по волейболу 5 сентября, 20:46 Сборная Украины по волейболу (Фото:Скриншот видео Суспільне Спорт via YouTube)

Сборная Украины по волейболу впервые за 24 года сыграла в плей-офф чемпионата мира.

Украинцы выиграли у Нидерландов.

В ¼ финала Украина сыграет против Словении.

На групповом этапе Украина одержала две победы (над Тунисом и Пуэрто-Рико), а также проиграла Сербии. Этот результат позволил украинцам со второго места выйти в 1/8 финала мирового первенства.

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