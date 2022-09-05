Впервые в истории. Украина обыграла Нидерланды и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по волейболу

5 сентября, 20:46
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Сборная Украины по волейболу (Фото:Скриншот видео Суспільне Спорт via YouTube)

Сборная Украины по волейболу (Фото:Скриншот видео Суспільне Спорт via YouTube)

Сборная Украины по волейболу впервые за 24 года сыграла в плей-офф чемпионата мира.

Украинцы выиграли у Нидерландов.

В ¼ финала Украина сыграет против Словении.

На групповом этапе Украина одержала две победы (над Тунисом и Пуэрто-Рико), а также проиграла Сербии. Этот результат позволил украинцам со второго места выйти в 1/8 финала мирового первенства.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=bCQr1WSgCtU&t=4863s
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Сборная Украины Волейбол

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