Украина в невероятном матче обыграла Нидерланды и досрочно сохранила прописку в волейбольной Лиге наций — видео

16 июля, 16:34
Украина обыграла Нидерланды в Лиге наций (Фото: FIVB)

Мужская сборная Украины по волейболу провела поединок против Нидерландов в рамках девятого тура Лиги наций-2025.

Первый сет завершился победой украинских волейболистов (25:21), однако следующие две партии нидерландская команда выиграла с одинаковым счетом (25:20).

В четвертом сете украинцы длительное время вели в счету, однако соперник не отпускал в отрыв. В итоге все равно удалось вырвать победу в напряженной борьбе (26:24).

Победитель противостояния определился на тай-брейке. По ходу всего пятого сета Украина вела в счете и довела его до победы (15:13).

Украина добыла шестую победу на турнире, продлив успешную серию до четырых матчей.

Лига наций-2025 (мужчины), девятый тур
Украина — Нидерланды 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 26:24, 15:13)

https://www.youtube.com/embed/EVmPu6qMV7I?si=nf6tQaDgQ6DVaqQE

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории играет в Лиге наций. Команде удалось досрочно сохранить место в турнире на следующий сезон. После девяти матчей команда занимает шестое место в турнирной таблице, имея 17 очков.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
Следующий матч «сине-желтые» проведут 17 июля. Соперником будет действующий чемпион мира — Италия. Начало поединка в 17:30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что баскетболисты НБА согласились помочь Украине в отборе на чемпионат мира.

