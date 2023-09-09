Сборная Украины разгромила Португалию и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу 9 сентября, 22:22 Успех нашей команды (Фото:Федерация волейбола Украины)

В рамках 1/8 финала европейского турнира мужские сборные Украины и Португалии определили сильнейшего.

Первый сет прошел под контролем украинской сборной, которая и выиграла его (25:20).

Во втором сете португальцы старались навязать борьбу, но достичь результата не сумели, 25:19 в нашу пользу.

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Третий сет стал решающим — Украина доминировала, а португальцы допускали много невынужденных ошибок, хоть и боролись. Итоговый счет — 25:22.

Украина — Португалия — 3:0 (25:20, 25:19, 25:22)

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Украины сыграет с национальной командой Словении 11 сентября.

Отметим, что украинцы во второй раз в истории вышли в четвертьфинал — ранее это было в 2019 году.

Напомним, женская сборная Украины вылетела с ЧЕ-2023 по волейболу, проиграв в невероятной игре Чехии.