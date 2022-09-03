Лидирует в группе. Сборная Украины на последних секундах одержала вторую победу подряд на Евробаскете-2022 — видео 3 сентября, 21:50 Сборная Украины лидирует в группе С (Фото:ФБУ)

Сборная Украины драматично победила Эстонию со счетом 74:73 во 2-м туре чемпионата Европы по баскетболу.

Украинцы провалили начало встречи, разрешив эстонцам повести в счете 10:0. После этого удалось выровнять игру, но первая четверть все равно была за соперниками — 21:15.

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Вторую партию выиграли сине-желтые, однако на большой перерыв команды ушли за преимущества эстонцев в два очка 35:33.

В третьей четверти Эстонии удалось увеличить преимущество до шести очков — 61:56.

В решающей партии эстонцы за 55 секунд до финального свистка вели в счете 73:72, но точный бросок Ильи Сидорова принес Украине победу 74:73.

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Самым результативным игроком матча стал защитник сборной Украины Святослав Михайлюк, набравший 18 очков.

После двух туров сборная Украины лидирует в группе С. В следующем матче соперником украинцев будет сборная Италии. Игра состоится 5 сентября в 22:00.

Эстония — Украина 73:74 (21:15, 14:18, 26:23, 12:18)

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В 1-м туре Евробаскета Украина победила Великобританию со счетом 90:61.

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