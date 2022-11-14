Праздновали с арбузом. Украина в напряженном матче победила Исландию в отборе на чемпионат мира по баскетболу 14 ноября, 20:26 Украина сохраняет шансы на выход в следующий раунд (Фото:ФБУ)

Сборная Украины по баскетболу в Риге победила команду Исландию со счетом 79:72 в матче квалификации на чемпионат мира 2023 года.

Украина проиграла первую четверть с разрывом в четыре очка, однако выиграла вторую с преимуществом в шесть баллов и ушла на большой перерыв со счетом 35:33 в свою пользу.

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Третья четверть снова была за исландцами, которые вышли на четвертую партию, выигрывая 53:51.

Впрочем, в решающей партии украинцам удалось переломить ход матча и вырвать победу 79:72.

После победы украинские баскетболисты вынесли на паркет арбуз как символ освобождения Херсона.

Украина сохранила шансы на выход на чемпионат мира, получив преимущество Исландии за личными встречами.

Украине в отборе осталось сыграть два матча – против Италии (23 февраля) и Нидерландов (26 февраля).

В следующий раунд отбора в ЧМ-2023 проходят первые три команды в группе.



Украина - Исландия - 79:72 (14:18, 21:15, 16:20, 28:19)

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Фото: flashscore.ua

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