Сборная Украины уверенно обыграла Испанию в решающем матче за выход в плей-офф чемпионата Европы по волейболу

5 сентября, 19:34
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Украина сыграет с победителем группы D (Фото:Федерация волейбола Украины via Facebook)

Украина сыграет с победителем группы D (Фото:Федерация волейбола Украины via Facebook)

Сборная Украины в трех сетах победила Испанию в последнем, пятом туре группового этапа чемпионата Европы по волейболу и вышла в 1/8 финала.

Первые два сета Украина выиграла с одинаковым счетом 25:21. В третьей партии сине-желтые уверенно дожали Испанию — 25:19.

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Благодаря победе Украина гарантировала себе четвертое место и вышла в 1/8 финала. В случае поражения Болгарии от Словении со счетом 0:3 или 1:3, Украина поднимется на третью позицию.

Видео дня

Если Украина останется четвертой, то сыграет с Францией, если займет третью строчку — с Португалией.

Испания — Украина 0:3 (21:25, 21:25, 19:25, 19:25)

https://www.youtube.com/watch?v=x0_8JFbvM1A&ab_channel=DIVISPORT

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Украина начала турнир очень неудачно, потерпев три поражения подряд. После этого сине-желтые в тяжелом матче обыграли Финляндию, что сохранило их шансы на плей-офф.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Чемпионат Европы Сборная Испании Волейбол сборная Украины по волейболу

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