Сборная Украины сенсационно обыграла Италию на Евробаскете-2022 и вышла в плей-офф — видео 6 сентября, 10:35 Украина лидирует в своей группе (Фото:ФБУ)

В третьем туре чемпионата Европы-2022 по баскетболу сборная Украины сенсационно победила команду Италии и вышла в плей-офф.



Сине-желтые проиграли первую половину матча со счетом 38:42, но смогли собраться с силами в большом перерыве и обыграть фаворита — 84:73.

Читайте также: Сборные России и Беларуси по баскетболу отстранили от международных турниров

Самым результативным игроком сборной Украины в третьем матче кряду стал Святослав Михайлюк — 25 очков, 4 подбора и 3 передачи за более получаса игры.

Видео дня

Это третья победа для украинской команды из трех в групповом этапе турнира, что позволило ей не только остаться лидером, но и досрочно выйти из группы.

Италия — Украина 73:84 (21:16, 21:22, 15:19, 16:27)

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.