Украина прервала серию поражений в волейбольной Лиге наций, разгромив Турцию

26 июня, 20:38
Украинцы прервали трехматчевую серию поражений (Фото: FIVB)

Мужская сборная Украины по волейболу победила команду Турции в шестом туре Лиги наций.

Первый сет прошел под полную доминацию украинцев — 25:11. Во второй партии турки сумели навязать борьбу и все же уступили — 22:25. В третьем сете Украина поставила точку — 25:21.

Это третья победа Украины на турнире: ранее были победы над США и Кубой. После этого украинцы проиграли три матча подряд: Бразилии, Ирану и Франции, но теперь снова вернулись на победный путь.

После шести туров сборная Украины занимает шестое место в таблице. Уже завтра, 27 июня, сине-желтые сыграют с Японией. Старт матча — в 15:00 по Киеву.

Турция — Украина 0:3 (11:25, 22:25, 21:25)

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины разгромила Словакию и вышла в Финал четырех Золотой Евролиги-2025.

