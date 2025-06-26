Украина прервала серию поражений в волейбольной Лиге наций, разгромив Турцию

Первый сет прошел под полную доминацию украинцев — 25:11. Во второй партии турки сумели навязать борьбу и все же уступили — 22:25. В третьем сете Украина поставила точку — 25:21.

Это третья победа Украины на турнире: ранее были победы над США и Кубой. После этого украинцы проиграли три матча подряд: Бразилии, Ирану и Франции, но теперь снова вернулись на победный путь.

После шести туров сборная Украины занимает шестое место в таблице. Уже завтра, 27 июня, сине-желтые сыграют с Японией. Старт матча — в 15:00 по Киеву.

Турция — Украина 0:3 (11:25, 22:25, 21:25)

Фото: flashscore.ua

