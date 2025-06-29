Женская сборная Украины по волейболу в третий раз выиграла Золотую Евролигу, обыграв в финале Венгрию

В решающем матче Золотой Евролиги в шведском Энгельхольме украинки уверенно одолели венгерок в четырех партиях и стали трехкратными чемпионками турнира.

Сине-желтые мощно начали решающий матч, выиграв первый сет 25:16.

Во второй партии венгерки сумели отыграться — 25:23. В третьем сете украинки вернули контроль в матче — 25:15, а в четвертом сете поставили точку — 25:17.

Это третья победа Украины в Золотой Евролиге после триумфов в 2017 и 2023 годах.

Тренирует украинскую сборную польский специалист Якуб Глушак.

Золотая Евролига — второй по престижности ежегодный волейбольный турнир после Лиги наций.

Венгрия — Украина 1:3 (16:25, 25:23, 15:25, 17:25)

В полуфинале Золотой Евролиги Украина одолела Швецию.