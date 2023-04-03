Украина подала в суд на Международную федерацию фехтования за снятие бана с России 3 апреля, 18:42 Тренировка украинской сборной (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Федерация фехтования Украины подала иск в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).



Наша сторона в высшей спортивной инстанции оспорит скандальное решение Международной федерации фехтования (FIE), которая сняла бан с представителей России и Беларуси. Фехтовальщикам из стран-агрессоров, после годичного запрета, вновь разрешено участвовать в международных соревнованиях и олимпийской квалификации.

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Свою позицию украинская федерация аргументирует нарушением FIE своего же устава.

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«Федерация фехтования Украины решительно осуждает решение внеочередного конгресса FIE о возобновлении допуска российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям. Оно было принято с многочисленными нарушениями Устава FIE, что вызывает многие вопросы его правомерности», — цитирует президента федерации Михаила Ильяшева сайт nffu.org.ua.

Напомним, что CAS выносит окончательное решение, которые обжаловать уже невозможно.

Ранее украинским фехтовальщикам запретили фотографироваться с баннером об убитых Россией спортсменах.

