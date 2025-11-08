Украина завоевала медали чемпионата мира по стрельбе, повторив достижение 23-летней давности

Украинские спортсмены успешно начали выступления на 54-м мировом первенстве по стрельбе, которое проходит в египетском Каире.

В первый день финалов Олег Омельчук, Виктор Банькин и Павел Коростылев завоевали бронзовые командные медали в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 метров.

Реклама

В таком составе для украинцев это первая награда ЧМ в пулевой стрельбе, пишет НОК Украины.

Последний раз представителям нашей страны удавалось подняться на подиум ЧМ в этой дисциплине лишь трижды: в последний раз это случилось аж 23 года назад — в 2002-м, сообщает Суспільне Спорт.

Известно, что участие в соревнованиях приняли 11 команд. Золотые медали завоевали спортсмены из Южной Кореи, а серебро у сборной Индии.

Напомним, что на предыдущем чемпионате мира по стрельбе — 2022 года, также в Каире — Сине-желтые завоевали три золота: Павел Коростылев выиграл 25 м из стандартного пистолета, Сергей Кулиш — 50 м в винтовке из трех положений, тогда как Максим Городинец с Юлией Коростылевой торжествовал в смешанных соревнованиях (скоростной пистолет, 25 м).

Ранее мы писали, что двукратная олимпийская чемпионка поставила точку в карьере — она объяснила свое непростое решение.