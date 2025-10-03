Украина забила четыре гола, но проиграла Испании в полуфинале юношеского Евро-2025 по футзалу

Украинцы в третий раз подряд не смогли пройти полуфинал (Фото: Ассоциация футзала Украины)

Сегодня, 3 октября, в полуфинале юношеского Евро-2025 по футзалу сборная Украины U-19 уступила сверстникам Испании со счетом 4:7.

Украинцы пропустили уже на 4-й минуте, но Цап быстро сравнял счет, а уже через мгновение Климчук вывел «сине-желтых» вперед. Однако Испания еще до перерыва повела 3:2.

Реклама

Во втором тайме испанцы усилили давление и увеличили отрыв — 5:2. После этого Шпак сократил разрыв в счете, но Искьерд сразу восстановил преимущество в три мяча, после чего Шпак отметился автоголом. Точку в матче поставил Першин, забив за минуту до завершения — 7:4 в пользу Испании.

В другом полуфинале сыграют Португалия и Словения.

Украина в третий раз подряд завершила чемпионат Европы в полуфинале: в 2023-м также проиграла Испании, а в 2022-м остановилась после матча с Португалией.

Испания U-19 — Украина U-19 7:4

Голы: Алтаба, 4, Гарсия, 14, Лаос, 15, Гути, 23, Оливарес, 28, Искьердо, 32, Шпак (аг), 35, — Цап, 8, Климчук, 13, Шпак, 31, Алтаба, 38 (аг)

Украина вышла из группы на Евро после победы над Италией.