Проиграла в серии пенальти. Украина завоевала серебро на чемпионате мира по Socca 11 июня, 22:30 Украина проиграла в драматичном финале (Фото:International Socca Federation)

Сборная Украины уступила Казахстану в финале чемпионата мира по Socca — мини-футбольному турниру, который проходил в немецком Эссене.

В решающем поединке Украина проиграла Казахстану в серии пенальти, после того, как сумела по ходу матча отыграться с 0:2 и сравнять счет.

Примечательно, что на групповом этапе Украина обыграла Казахстан со счетом 6:2.

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На пути к финалу Украина победила Ливию, Казахстан, Египет (групповой этап), Албанию (1/16 финала), Марокко (1/8 финала), Бразилию (четвертьфинал), Хорватию (полуфинал).

Бронзовым призером стала сборная Мексики, которая в матче за третье место обыграла Хорватию.



Украина — Казахстан 2:2 (по пенальти — 1:2)

Голы: Мельник, 18, 37 — Елемесов, 9, Мурзабеков, 13

Ранее сообщалось, что Украина впервые в истории стала вице-чемпионом Европы по футзалу среди женщин.