Украина сенсационно уступила Сербии в одном из ключевых матчей Лиги наций

Мужская сборная Украины по волейболу потерпела поражение от Сербии в предпоследнем поединке основного этапа Лиги наций-2025.

Украинцы уступили в трех сетах, хотя считались фаворитами матча против сербов, которые до этого проиграли восемь поединков подряд в Лиге наций.

В первом сете подопечные Рауля Лосано вырвались вперед со счетом 19:15 и, казалось, контролировали ситуацию на площадке, однако Сербия перехватила инициативу и выиграла стартовую партию. Воодушевленные успехом, балканцы уверенно победили в двух следующих сетах.

Это поражение существенно ухудшило шансы Украины финишировать в топ-7 таблицы (Китай гарантированно сыграет в плей-офф как хозяин) и пробиться в четвертьфинал Лиги наций. Наша команда сейчас занимает седьмое место.

Отметим, что сине-желтые впервые участвуют в этом престижном турнире.

Лига наций-2025 (мужчины)

Украина — Сербия — 0:3 (22:25, 19:25, 17:25)

В заключительном матче основного этапа украинцы в воскресенье, 20 июля, сыграют против Канады.

Мы писали, что Италия в драматическом матче прервала победную серию Украины в волейбольной Лиге наций.