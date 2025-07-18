Украина сенсационно уступила Сербии в одном из ключевых матчей Лиги наций

18 июля, 19:09
Поделиться:
Волейболисты сборной Украины (Фото: Volleyball World)

Волейболисты сборной Украины (Фото: Volleyball World)

Мужская сборная Украины по волейболу потерпела поражение от Сербии в предпоследнем поединке основного этапа Лиги наций-2025.

Читайте также:
Женская сборная Украины по волейболу в третий раз выиграла Золотую Евролигу, обыграв в финале Венгрию

Украинцы уступили в трех сетах, хотя считались фаворитами матча против сербов, которые до этого проиграли восемь поединков подряд в Лиге наций.

В первом сете подопечные Рауля Лосано вырвались вперед со счетом 19:15 и, казалось, контролировали ситуацию на площадке, однако Сербия перехватила инициативу и выиграла стартовую партию. Воодушевленные успехом, балканцы уверенно победили в двух следующих сетах.

Реклама

Это поражение существенно ухудшило шансы Украины финишировать в топ-7 таблицы (Китай гарантированно сыграет в плей-офф как хозяин) и пробиться в четвертьфинал Лиги наций. Наша команда сейчас занимает седьмое место.

Отметим, что сине-желтые впервые участвуют в этом престижном турнире.

Лига наций-2025 (мужчины)

Украина — Сербия — 0:3 (22:25, 19:25, 17:25)

Wikipedia
Фото: Wikipedia

В заключительном матче основного этапа украинцы в воскресенье, 20 июля, сыграют против Канады.

Мы писали, что Италия в драматическом матче прервала победную серию Украины в волейбольной Лиге наций.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Лига Наций сборная Украины по волейболу Волейбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies