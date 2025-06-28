Женская сборная Украины по волейболу обыграла национальную команду Швеции в полуфинале Золотой Евролиги 2025 года.

Матч прошел на арене шведок и закончился победой украинок в трех сетах.

Наша команда уверенно начала поединок и ни разу не уступала в счете в первой партии — 25:19.

Реклама

Швеция перехватила инициативу во втором сете и долго владела ощутимым преимуществом, однако при счете 17:20 Украина выиграла восемь розыгрышей подряд.

В третьей партии сине-желтые закрыли все вопросы — 25:18.

Золотая Евролига-2025 (женщины), полуфинал

Украина — Швеция — 3:0 (25:19, 25:20, 25:18)

Украина вышла в финал Золотой Евролиги, где сыграет против Венгрии, которая на тай-брейке одолела Румынию в полуфинале. Финал турнира состоится в воскресенье, 29 июня.

Отметим, что Украина выигрывала Золотую Евролигу в 2017 и 2023 годах.

Мы писали, что лидер сборной Украины по волейболу оценил историческую победу над Японией.