Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги-2025 — видео

28 июня, 21:30
Женская сборная Украины (Фото: Федерация волейбола Украины)

Женская сборная Украины (Фото: Федерация волейбола Украины)

Женская сборная Украины по волейболу обыграла национальную команду Швеции в полуфинале Золотой Евролиги 2025 года.

Матч прошел на арене шведок и закончился победой украинок в трех сетах.

Наша команда уверенно начала поединок и ни разу не уступала в счете в первой партии — 25:19.

Швеция перехватила инициативу во втором сете и долго владела ощутимым преимуществом, однако при счете 17:20 Украина выиграла восемь розыгрышей подряд.

В третьей партии сине-желтые закрыли все вопросы — 25:18.

Золотая Евролига-2025 (женщины), полуфинал

Украина — Швеция — 3:0 (25:19, 25:20, 25:18)

https://www.youtube.com/watch?v=pY2aKb5V_DI&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB

Украина вышла в финал Золотой Евролиги, где сыграет против Венгрии, которая на тай-брейке одолела Румынию в полуфинале. Финал турнира состоится в воскресенье, 29 июня.

Отметим, что Украина выигрывала Золотую Евролигу в 2017 и 2023 годах.

Мы писали, что лидер сборной Украины по волейболу оценил историческую победу над Японией.

